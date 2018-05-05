Дарья Жукова и ее возлюбленный-миллиардер вышли в свет вместе

Ниархос является основным наследником своего деда — судовладельца, мультимиллионера и полного тезки Ставроса Ниархоса I. Помимо этого, сам молодой бизнесмен и спортсмен Ставрос сумел сколотить внушительное личное состояние в 100 миллионов долларов. Ранее он встречался с австралийской супермоделью Джессикой Харт, а в юности — с Пэрис Хилтон и Мэри-Кейт Олсен.