Дарья Жукова и ее возлюбленный-миллиардер вышли в свет вместе

Дарья Жукова и Ставрос Ниархос не скрывают своих отношений. На днях пара посетила бал костюма Met Gala, который прошел в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Дарья в розовом платье Giambattista Valli и Ставрос в классическом костюме стали одной из самых элегантных пар вечера.
О новом возлюбленном Дарьи Жуковой заговорили спустя несколько месяцев после ее развода с Романом Абрамовичем. Тогда пара старалась не появляться на публике вместе и комментировала слухи, но позже перестала скрывать отношения.
Ниархос является основным наследником своего деда — судовладельца, мультимиллионера и полного тезки Ставроса Ниархоса I. Помимо этого, сам молодой бизнесмен и спортсмен Ставрос сумел сколотить внушительное личное состояние в 100 миллионов долларов. Ранее он встречался с австралийской супермоделью Джессикой Харт, а в юности — с Пэрис Хилтон и Мэри-Кейт Олсен.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!