Уход из шоу «Танцы со звездами» расстроил Мороз больше, чем свадьба Богомолова с Собчак

«Было очень обидно, очень грустно. Может иногда показаться, что я внешне очень строгая и сдержанная, но в такие моменты сложно держать лицо. После шоу я много ревела, но взяла себя в руки», — рассказала она, не скрывая слез.

Актриса призналась, что решение зрителей и жюри задело ее сильнее, чем эпатажная свадьба бывшего мужа Константина Богомолова и Ксении Собчак: «Но если говорить по градации свежести эмоций, то мне было грустнее сейчас, а ту ситуацию я даже не оцениваю».