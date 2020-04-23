Уход из шоу «Танцы со звездами» расстроил Мороз больше, чем свадьба Богомолова с Собчак
Фото: Фото телеканала «Россия»
Дарья Мороз неохотно комментирует свою личную жизнь. В последнее время актрису больше волнует все, что происходит в ее профессиональной жизни. В ходе программы Андрея Малахова «Прямой эфир» на телеканале «Россия» участница шоу «Танцы со звездами», выбывшая из проекта из-за наименьшего количества баллов, полученного с партнером Святославом Герасимовым , сделала неожиданное признание.
Фото: Фото телеканала «Россия»
«Было очень обидно, очень грустно. Может иногда показаться, что я внешне очень строгая и сдержанная, но в такие моменты сложно держать лицо. После шоу я много ревела, но взяла себя в руки», — рассказала она, не скрывая слез.
Актриса призналась, что решение зрителей и жюри задело ее сильнее, чем эпатажная свадьба бывшего мужа Константина Богомолова и Ксении Собчак: «Но если говорить по градации свежести эмоций, то мне было грустнее сейчас, а ту ситуацию я даже не оцениваю».
Фото и видео: Instagram
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