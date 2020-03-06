Дарина Эрвин показала страстный поцелуй с Александром Цекало
Молодая супруга Александра Цекало опубликовала пикантное фото с ним.
О романе Александра Цекало и Дарины Эрвин стало известно более года назад. Несмотря на приличный уже стаж и штамп в паспорте, паре удалось сохранить страсть, что они и продемонстрировали на новой фотографии.
«Какая вы необычайно красивая», «Хоть кто то радует. Наивысшая проба», «Любовь красит человека!!!», — пишут в комментариях, некторые намекают на разницу в возрасте.
Фото и видео: instagram
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