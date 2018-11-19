57-летний Александр Цекало открыто изменяет 33-летней жене?

Александр Цекало уже более 10 лет живет в браке с младшей сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой. Супруги ни разу не дали повода усомниться в том, что в их отношениях царит настоящая идиллия — до этого момента. Корреспонденты журнала StarHit застали Александра за ужином с друзьями и некой загадочной брюнеткой, при этом продюсер совсем не по-приятельски обнимал и целовал девушку.

Поклонники могли бы подумать, что это обычно белокурая Виктория неожиданно сменила имидж, однако у спутницы Цекало — внешность азиатского типа. «Цекало в присутствии посетителей и друзей, среди которых был актер Игорь Жижикин, не стеснялся демонстрировать чувства к знойной брюнетке: то и дело сливался с ней в страстных поцелуях, нашептывал что-то на ухо и нежно прикасался губами к рукам», — цитирует издание очевидца событий.