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57-летний Александр Цекало открыто изменяет 33-летней жене?

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория и Александр Цекало

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В Сети появилось видео, на котором продюсер запечатлен во время ужина — и компанию ему составила загадочная незнакомка.

Александр Цекало уже более 10 лет живет в браке с младшей сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой. Супруги ни разу не дали повода усомниться в том, что в их отношениях царит настоящая идиллия — до этого момента. Корреспонденты журнала StarHit застали Александра за ужином с друзьями и некой загадочной брюнеткой, при этом продюсер совсем не по-приятельски обнимал и целовал девушку.

Поклонники могли бы подумать, что это обычно белокурая Виктория неожиданно сменила имидж, однако у спутницы Цекало — внешность азиатского типа. «Цекало в присутствии посетителей и друзей, среди которых был актер Игорь Жижикин, не стеснялся демонстрировать чувства к знойной брюнетке: то и дело сливался с ней в страстных поцелуях, нашептывал что-то на ухо и нежно прикасался губами к рукам», — цитирует издание очевидца событий.

Пока неизвестно, кем же на самом деле приходится неизвестная девушка Александру. Напомним, знаменитость был женат три раза — первыми его супругами были певицы Алена Шиферман и Лолита Милявская, обеим, по признаниям женщин, он был неверен. От Виктории у Цекало есть 10-летняя дочь Саша и 6-летний сын Миша, а также, по неподтвержденной информации, еще один маленький ребенок.

Фото: Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomohov / Global Look Press, Instagram

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