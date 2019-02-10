Бизнес-леди, модель и просто дива: в Сети обсуждают новую пассию оставившего семью Ивана Жидкова

Не так давно светские сплетники обсуждали болезненное расставание 35-летнего актера Ивана Жидкова с моделью Лилией Соловьевой. У пары растет маленький сын Степан, и многие поклонники надеялись, что семья все-таки воссоединится, однако Иван в своем блоге намекнул, что об этом нужно забыть. Романтичное фото, которым он поделился, не на шутку взволновало Сеть.
Подписчики 35-летнего актера вычислили, что его новой пассией, по всей видимости, стала модель Анастасия Юрченко. Мужчина не раз «лайкал» откровенные снимки в Instagram дамы, которая носит такие же часы и маникюр, как на снимке.
Анастасия родилась в 1995 году. В своем блоге она не только хвастается свои достижениями в свере красоты и фитнеса, но и занимается продажами спортивной одежды. Себя девушка позиционирует как модель и предпринимателя, а к имени в адресной строке блога скромно приписала: «дива».
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Если в отношениях женщина сильнее мужчины - это катастрофа. Проблема не в том, что она решает что , когда и как делать, а в том, что она вынуждена быть сильнее, потому что он не тянет, а сила женщины, как мы знаем, заключается в ее слабости. Вся эта косметика, юбки, платья, каблуки, а главное- Улыбки , маленькие и такие чудесные секреты под общим названием: " Женственность " теряют свой смысл , ведь она несет на своих некогда хрупких плечах инициативу и ответственность, а это совсем не женский груз. Избавляйтесь от слабых мальчиков , это ненужный хлам , ошибка в тяжелой и мощной системе под названием " Мужчина" , ну а любая сильная женщина в руках настоящего экземпляра становится слабой, пусть даже только с ним и ей это нравится. Не забывайте , ваш мужчина обязан взять вас на руки, если ситуация того потребует , а вот вы его - нет.
Одним из важных составляющих своего успеха предприниматель Анастасия Юрченко считает постоянное развитие.
Тем временем мама маленького сына актера, модель Лилия Соловьева, согласно сообщениям СМИ, намерена лишить ребенка фамилии отца. Это она объясняет желанием избежать бюрократических трудностей в будущем. Ранее она сообщала, что отец ребенка видит в основном только по выходным и почти не участвует в его воспитании.
У Ивана Жидкова также есть старшая дочь Маша, которая родилась в браке с Татьяной Арнтгольц. Иван и Татьяна расстались в 2013 году, и им удалось сохранить хорошие отношения.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram