Бизнес-леди, модель и просто дива: в Сети обсуждают новую пассию оставившего семью Ивана Жидкова

Подписчики 35-летнего актера вычислили, что его новой пассией, по всей видимости, стала модель Анастасия Юрченко. Мужчина не раз «лайкал» откровенные снимки в Instagram дамы, которая носит такие же часы и маникюр, как на снимке.

Анастасия родилась в 1995 году. В своем блоге она не только хвастается свои достижениями в свере красоты и фитнеса, но и занимается продажами спортивной одежды. Себя девушка позиционирует как модель и предпринимателя, а к имени в адресной строке блога скромно приписала: «дива».