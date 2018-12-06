«У нас только общий ребенок»: Иван Жидков и мать его годовалого сына вновь расстались

Летом этого года и Иваном Жидковым, и его гражданской супругой Лилией Соловьевой было сказано в адрес друг друга немало неожиданных и неосторожных слов. Молодая мама жаловалась, что возлюбленный критикует ее внешний вид, заставляет выходить на работу. Но в конце августа пара так же неожиданно воссоединилась, при этом смогла провести вместе лишь несколько месяцев.

«Все уже догадались и нет смысла скрывать. Как там Валерия пела? Мы разошлись как море корабли. Расходятся в тумааааане маяком маня. Поэтому на вопрос «Что у вас с Ваней» ответ один: общий ребенок, которого мы любим очень любим и сделаем все для него», — заявила накануне в своем микроблоге Лилия.