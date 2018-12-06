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«У нас только общий ребенок»: Иван Жидков и мать его годовалого сына вновь расстались

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лилия Соловьева и Иван Жидков с сыном

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34-летний актер и его 26-летняя возлюбленная опять не смогли найти общий язык.

Летом этого года и Иваном Жидковым, и его гражданской супругой Лилией Соловьевой было сказано в адрес друг друга немало неожиданных и неосторожных слов. Молодая мама жаловалась, что возлюбленный критикует ее внешний вид, заставляет выходить на работу. Но в конце августа пара так же неожиданно воссоединилась, при этом смогла провести вместе лишь несколько месяцев.

«Все уже догадались и нет смысла скрывать. Как там Валерия пела? Мы разошлись как море корабли. Расходятся в тумааааане маяком маня. Поэтому на вопрос «Что у вас с Ваней» ответ один: общий ребенок, которого мы любим очень любим и сделаем все для него», — заявила накануне в своем микроблоге Лилия.

Что касается Ивана, то пока он не прокомментировал эту новость. Несмотря на однозначные слова девушки, поклонники пары все еще питают надежду, что молодые родители одумаются и сойдутся вновь. Напомним, в 2014 году Иван Жидков развелся с актрисой Татьяной Арнтгольц. Сейчас они воспитывают дочь Марию, девочке 8 лет. Девочка часто проводит время с папой и его новой семьей.

Автор: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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