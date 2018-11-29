Экс-возлюбленная Ивана Жидкова хочет дать сыну свою фамилию

Некоторое время назад стало известно, что Иван Жидков и его возлюбленная Лилия Соловьева вновь приняли решение расстаться. Вероятно, на этот раз окончательно и бесповоротно. Стало известно, что мама годовалого Степана намерена поменять ребенку фамилию. Сейчас малыш носит фамилию своего известного отца, однако это доставляет определенные трудности его маме. Поэтому в ближайшее время Степан Жидков станет Степаном Соловьевым.

«Делаю я это не из вредности своей, а хочу что бы у нас была одинаковая. Для меня это важно, мы семья. К тому же, он не вписан в мой паспорт, и, имея два паспорта на руках (у Степы есть загран), сложно доказать, что он мой сын. Свидетельство о рождении, сами знаете, неудобного формата и если постоянно таскать, то придёт в негодный вид... Поэтому вариантов нет. Папа не против, к тому же он все равно останется его отцом!» — цитирует Лилию портал «7 дней».