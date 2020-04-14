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52-летняя мать футболиста Неймара закрутила роман с его 22-летним фанатом

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Надин Сантос-Гонсалвес

Фото: Instagram Надин Сантос-Гонсалвес

Разница в 30 лет не смущает влюбленных друг в друга Надин Сантос-Гонсалвес и Тиагу Рамоса.

Фото, которое опубликовала в своем блоге 52-летняя Надин Сантос-Гонсалвес на днях, вызвало эффект разорвавшейся бомбы в мировых СМИ. Оказалось, что мать играющего за «Пари Сен-Жермен» 28-летнего футболиста Неймара и 22-летнего юношу Тиагу Рамоса связывают романтические отношения.

Фото и видео: Instagram

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