52-летняя мать футболиста Неймара закрутила роман с его 22-летним фанатом
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram Надин Сантос-Гонсалвес
Разница в 30 лет не смущает влюбленных друг в друга Надин Сантос-Гонсалвес и Тиагу Рамоса.
Фото, которое опубликовала в своем блоге 52-летняя Надин Сантос-Гонсалвес на днях, вызвало эффект разорвавшейся бомбы в мировых СМИ. Оказалось, что мать играющего за «Пари Сен-Жермен» 28-летнего футболиста Неймара и 22-летнего юношу Тиагу Рамоса связывают романтические отношения.
Фото и видео: Instagram
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