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Тейлор Свифт обошла Кайли Дженнер в рейтинге самых богатых знаменитостей

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Тейлор Свифт

Фото: Instagram
Рейтинг самых высокооплачиваемых звезд составил Forbes.

Певица Тейлор Свифт, по версии американского Forbes, стала самой дорогой знаменитостью в мире. Ее доход оценили в 185 млн долларов. Она обошла в рейтинге модель Кайли Дженнер, которой с доходом в 170 млн долларов, досталась вторая строчка.

В 2018 году Свифт занимала 21-ю строку в рейтинге. В новом списке 29-летняя исполнительница к тому же стала самой молодой участницей списка 100 влиятельных женщин.

Тейлор Свифт

На третьей строке рейтинга расположился Канье Уэст с доходом в 150 млн, на четвертом – Лионель Месси (127 млн), на пятом – певец Эд Ширан (110 млн).

В первую десятку богачей также попали Криштиану Роналду, Неймар, группа The Eagles, писатель и телеведущий Фил Макгроу и боксер Сауль Альварес.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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