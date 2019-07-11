Тейлор Свифт обошла Кайли Дженнер в рейтинге самых богатых знаменитостей

Певица Тейлор Свифт, по версии американского Forbes, стала самой дорогой знаменитостью в мире. Ее доход оценили в 185 млн долларов. Она обошла в рейтинге модель Кайли Дженнер, которой с доходом в 170 млн долларов, досталась вторая строчка.
В 2018 году Свифт занимала 21-ю строку в рейтинге. В новом списке 29-летняя исполнительница к тому же стала самой молодой участницей списка 100 влиятельных женщин.
На третьей строке рейтинга расположился Канье Уэст с доходом в 150 млн, на четвертом – Лионель Месси (127 млн), на пятом – певец Эд Ширан (110 млн).
В первую десятку богачей также попали Криштиану Роналду, Неймар, группа The Eagles, писатель и телеведущий Фил Макгроу и боксер Сауль Альварес.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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