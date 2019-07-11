Тейлор Свифт обошла Кайли Дженнер в рейтинге самых богатых знаменитостей

Певица Тейлор Свифт, по версии американского Forbes, стала самой дорогой знаменитостью в мире. Ее доход оценили в 185 млн долларов. Она обошла в рейтинге модель Кайли Дженнер, которой с доходом в 170 млн долларов, досталась вторая строчка.

В 2018 году Свифт занимала 21-ю строку в рейтинге. В новом списке 29-летняя исполнительница к тому же стала самой молодой участницей списка 100 влиятельных женщин.