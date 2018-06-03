В сыновья годятся! Звезды, которые выбирают бойфрендов помоложе

Пэрис Хилтон встречается с актером Крисом Зилкой, которого собирается на себе женить. Судя по всему, инициатором предложения руки и сердца стала сама Хилтон, заявившая, что она готова к рождению ребенка и браку. Хотя Пэрис старше Криса всего на четыре года, на красных дорожках и во время фотосессий она выглядит как минимум как его старшая сестра — настолько властной она кажется рядом с этим симпатичным, но явно не очень опытным парнем.

Кейт Бекинсейл