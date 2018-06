В сыновья годятся! Звезды, которые выбирают бойфрендов помоложе

Шакира, в отличие от многих звезд из нашей подборки, не выглядит старше своего любимого мужчины, несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте, и уж точно не смотрится рядом с ним как его мама. C испанским футболистом Жераром Пике она познакомилась, когда он снялся в ее клипе Waka Waka (This Time for Africa), официальной песне Чемпионата мира по футболу — 2010. Вот уже почти восемь лет они живут в гражданском браке и растят двоих сыновей.

Бритни Спирс