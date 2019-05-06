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43-летняя Шарлиз Терон сменила стиль ради нового мужчины?

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Шарлиз Терон стала брюнеткой

Фото: EIBNER/STEVENS/globallookpress
В Сети обсуждают «химию» между актрисой Шарлиз Терон и бывшим мужем Хайди Клум.

Несколько месяцев назад из нежной блондинки Шарлиз Терон превратилась в яркую брюнетку и стала похожа на топ-модель, а буквально неделю назад стала носить челку. Светские сплетники поговаривают, что такие изменения во внешности произошли из-за нового романа — или спровоцировали его.

Возможный бойфренд актрисы — 56-летний певец Сил, бывший муж и отец троих детей модели Хайди Клум. Пару якобы видели вместе в Нью-Йоркском отеле Whitby, где Шарлиз останавливалась по работе, — передает Daily Mail со ссылкой на Sunday Mirror.

«Они постоянно сталкивались друг с другом и Сил был просто очарователен. Они старались держать дистанцию как корабли в море, но когда их взгляды пересекались, в них определенно была химия», — цитируют СМИ слова очевидца.

Сил расстался с супругой в 2012 году после семи лет брака, позже был замечен в нескольких романах, которые пока ни к чему не привели.

В одном из недавних интервью Шарлиз признавалась, что готова к новым отношениям. «Я была одна целых десять лет. Кому-то просто нужно набраться смелости и воспользоваться этим, я очень доступна сейчас», — делилась она с Entertainment Tonight.

Верим в слухи? Как считаете, подходят ли эти двое друг другу?

Текст: Роза Ветрова

Фото: globallookpress

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