43-летняя Шарлиз Терон сменила стиль ради нового мужчины?

Несколько месяцев назад из нежной блондинки Шарлиз Терон превратилась в яркую брюнетку и стала похожа на топ-модель, а буквально неделю назад стала носить челку. Светские сплетники поговаривают, что такие изменения во внешности произошли из-за нового романа — или спровоцировали его.

Возможный бойфренд актрисы — 56-летний певец Сил, бывший муж и отец троих детей модели Хайди Клум. Пару якобы видели вместе в Нью-Йоркском отеле Whitby, где Шарлиз останавливалась по работе, — передает Daily Mail со ссылкой на Sunday Mirror.

«Они постоянно сталкивались друг с другом и Сил был просто очарователен. Они старались держать дистанцию как корабли в море, но когда их взгляды пересекались, в них определенно была химия», — цитируют СМИ слова очевидца.

Сил расстался с супругой в 2012 году после семи лет брака, позже был замечен в нескольких романах, которые пока ни к чему не привели.

В одном из недавних интервью Шарлиз признавалась, что готова к новым отношениям. «Я была одна целых десять лет. Кому-то просто нужно набраться смелости и воспользоваться этим, я очень доступна сейчас», — делилась она с Entertainment Tonight.

Верим в слухи? Как считаете, подходят ли эти двое друг другу?