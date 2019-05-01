Шарлиз Терон удивила новой стрижкой на премьере кинофильма

Поклонники привыкли видеть 43-летнюю Шарлиз Терон в образе нежной блондинки, однако не так давно актриса стала огненной брюнеткой. Но на этом преображения звезды не закончились — актриса решила отрезать челку. 30 апреля голливудская звезда представила в Нью-Йорке свой новый фильм «Та еще парочка». На красной дорожке в кинотеатре AMC Lincoln Square Шарлиз Терон позировала в строгом черном костюме, дополненном кружевным топом и остроносыми лодочками.