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Шарлиз Терон удивила новой стрижкой на премьере кинофильма

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Шарлиз Терон

Фото: YLMJ/AdMedia/Globallookpress
Актриса продолжает экспериментировать со своим образом.

Поклонники привыкли видеть 43-летнюю Шарлиз Терон в образе нежной блондинки, однако не так давно актриса стала огненной брюнеткой. Но на этом преображения звезды не закончились — актриса решила отрезать челку. 30 апреля голливудская звезда представила в Нью-Йорке свой новый фильм «Та еще парочка». На красной дорожке в кинотеатре AMC Lincoln Square Шарлиз Терон позировала в строгом черном костюме, дополненном кружевным топом и остроносыми лодочками.

Шарлиз Терон

Фото: YLMJ/AdMedia/Globallookpress

Фильм «Та еще парочка» повествует о женщине-кандидате на пост президента США Шарлотте Филд (Шарлиз Терон) и ее спичрайтере Фреде Фларски (Сет Роген). Романтические отношения, возникшие между героями, запустят цепочку головокружительно нелепых и опасных событий мирового масштаба, а также поставят под угрозу карьеру кандидата на высокий пост. В широкий прокат в России эта романтическая комедия выйдет 27 июня 2019 года.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Nancy Kaszerman, PMA/AdMedia, (c) tablera/knipserbande.at, ImagePressAgency/face to face, Nils Jorgensen, JB Autissier / Panoramic, YLMJ/AdMedia/Globallookpress

Видео: YouTube

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