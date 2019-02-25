43-летняя Шарлиз Терон удивила кардинальным преображением на красной дорожке «Оскара»-2019

Похоже, в личной жизни Шарлиз Терон действительно наступили перемены — об этом обычно сигнализирует внешнее преображение. Прежде блондинка, Шарлиз стала роковой брюнеткой и показала свой новый look на красной дорожке церемонии «Оскар»-2019.
Шарлиз выбрала бледно-голубое закрытое вечернее платье, дополнив его сверкающим колье.
Кстати, с собой на церемонию Терон взяла вовсе не предполагаемого нового возлюбленного Брэда Питта, а маму Герду Алетту. Оскароносная актриса с удовольствием позировала с родительницей и провела ее с собой в зрительный зал.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Gerald Matzka, Birdie Thompson, Kevin Sullivan, Faye Sadou/AdMedia, Mayer/face to face / Global Look Press, Getty Images