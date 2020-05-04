«Самый лучший день»: 42-летняя Ольга Орлова поздравила красавца-сына и показала, как он носит ее на руках
«Самый лучший день! Как я счастлива, что в моей жизни есть ты!!!! Мой добрый, умный, талантливый, веселый, понимающий сын! Моя самая большая любовь и самая большая победа!!! Будь всегда здоров и счастлив! Горжусь тобой! С днем рождения, Артем», – написала артистка под фотографией с взрослым сыном и добавила хештег «потомучтомыбанда».
«Ааааа, как круто сидеть у сына на ручках», «Сначала мама сына на ручках носила, теперь сын маму», «Пришло его время носить тебя как принцессу, хороший сынок», «Настало время, маму носить на руках! Это очень мило», «Это такое счастье иметь сына», «Взрослый, у такой молодой мамочки», — обсуждают растроганные поклонники.
Фото и видео: Instagram
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