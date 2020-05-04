«Самый лучший день»: 42-летняя Ольга Орлова поздравила красавца-сына и показала, как он носит ее на руках

«Самый лучший день! Как я счастлива, что в моей жизни есть ты!!!! Мой добрый, умный, талантливый, веселый, понимающий сын! Моя самая большая любовь и самая большая победа!!! Будь всегда здоров и счастлив! Горжусь тобой! С днем рождения, Артем», – написала артистка под фотографией с взрослым сыном и добавила хештег «потомучтомыбанда».