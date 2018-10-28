Кети Топурия поддержала Гуфа после драки в ночном клубе

Сегодня ночью Гуф пострадал в драке, которая случилась в одном из ночных клубов Москвы. Мужчина зафиксировал побои и отправился в полицию писать заявление, где его поддержала солистка группы «А-Студио» Кети Топурия, об отношениях с которой долго ходили слухи, но подтверждения были только косвенные.

Согласно сообщениям СМИ, ссылающихся на телеграм-канал «112», конфликт разгорелся 23:00. Гуф сообщил, что его били незнакомцы.

После инцидента в «сториз» Кети Топурии появились видеозаписи, в которых она с нежностью отзывается о своем бойфренде.