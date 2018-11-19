Кети Топурия намекнула на расставание с Гуфом

Напомним, два года назад тогда еще замужнюю солистку группы A'Studio Кети Топурия и рэпера Гуфа застали в московском аэропорту, куда они прилетели после совместного отдыха в Таиланде. Как бы сама пара ни твердила, что они просто друзья, вскоре последовал развод певицы с банкиром Львом Кехманом (отцом ее маленькой дочки Оливии) и переезд к рэперу. Музыкант и певица стали открыто появляться вместе, а потом признались друг другу в любви в соцсетях. Но пока неизвестно, действительно ли этот красивый роман закончился ничем или же Кети просто подшутила над чересчур взволнованными поклонниками.

Фото и видео: Instagram