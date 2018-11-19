Кети Топурия намекнула на расставание с Гуфом

Поклонники внимательно следят за развитием отношений в любопытной паре Кети Топурия и Гуфа. Еще летом сам рэпер опубликовал совместное фото с девушкой и подписал его «Все сложно», затем Гуф и Топурия отписались друг от друга в Instagram, а на днях Кети вызвала тревогу у своих фолловеров, выложив грустное черно-белое селфи с загадочной подписью: «Я навсегда оставлю этот день в моем ❤️».
А на прямой вопрос одного из подписчиков: «Кэти, почему с Гуфом расстались?» звезда ответила «Потому что теперь у меня mickey mouse» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.), не забыв, впрочем, смеющийся смайлик.
Напомним, два года назад тогда еще замужнюю солистку группы A'Studio Кети Топурия и рэпера Гуфа застали в московском аэропорту, куда они прилетели после совместного отдыха в Таиланде. Как бы сама пара ни твердила, что они просто друзья, вскоре последовал развод певицы с банкиром Львом Кехманом (отцом ее маленькой дочки Оливии) и переезд к рэперу. Музыкант и певица стали открыто появляться вместе, а потом признались друг другу в любви в соцсетях. Но пока неизвестно, действительно ли этот красивый роман закончился ничем или же Кети просто подшутила над чересчур взволнованными поклонниками.
Фото и видео: Instagram