Аналитики озвучили индекс салата оливье в 2020 году

Как пишет ТАСС, продукты за год немного выросли в цене. Так, для салата надо будет купить картофель за 13,05 рубля, моркови на 6,42 рубля, лука потребуется на 2,5 рубля. Кроме того, стоимость входящих в состав оливье яиц оценили в 26,3 рубля, колбасы — в 122,3 рубля. Нужно приобрести майонез на 37,8 рубля, зеленый горошек — на 63,84 рубля и огурцов — на 40,16 рубля. Итоговая сумма равняется 312,37 рубля.

Годом ранее «индекс оливье» составлял 309,178 рубля. Таким образом, стоимость главного новогоднего салата выросла на 1%.

Ранее мы писали об истории самого знаменитого салата в РФ. Первоначально салат представлял собой довольно пафосное сложносочиненное блюдо из обжаренных кусочков мяса рябчиков и куропаток, по краям тарелки выкладывались отварные раковые шейки, ломтики нежнейшего телячьего языка и паюсная икра. В центре выстраивалась горочка из отварного картофеля, корнишонов и перепелиных яиц. Блюдо перед подачей обильно поливалось соусом, также разработанным по секретному рецепту. Потом с ростом популярности салата, подача упростилась — ингредиенты стали сразу перемешивать.