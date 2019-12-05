passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Стало известно, сколько будет стоить приготовить дома тазик салата оливье

По традиции Росстат рассчитал индекс стоиости самого популярного новогоднего салата. Выводы неутешительны: в совокупности его ингредиенты подорожали в среднем на 4,6%.

Набор продуктов для приготовления тазика оливье (около 12 порций) обойдется россиянам в 1020 рублей. Порция на семью из четырех человек будет стоить примерно 340 рублей. Для сравнения: в прошлом, 2018 году, цена колебалась в районе 325 рублей. Именно о таких выводах Росстата сообщает российское издание «Известия».

При расчете индекса тазика оливье в ведомстве брали за основу следующий рецепт салата: 500 г маринованных огурцов, 300 г вареной колбасы, 500 г картофеля, 380 г зеленого горошка, 200 г моркови, 4 яйца, 200 г майонеза и 100 г репчатого лука.

Больше всего, по словам экспертов, за этот год подорожал именно репчатый лук (на целых 10%), за ним идут вареная колбаса и горошек с огурцами – их стоимость возросла на 6%, стоимость майонеза поднялась на 5%. В Росстате отмечают, что еще одно традиционное новогоднее блюдо – селедка под шубой – обойдется россиянам дешевле. Общая стоимость ингредиентов для приготовления этого салата выросла на 2,6%, а потому на порцию для семьи из четырех человек придется потратить 157 рублей (всего на 4 рубля больше, чем годом ранее).

Однако специалисты отмечают, что расчет индекса оливье и селедки под шубой брался на основе данных за октябрь 2019 года, а ближе к празднику цены на продукты, увы, вырастут, правда, в основном речь идет об овощах, которые в зимний период всегда стоят больше, чем летом.

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!