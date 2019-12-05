Стало известно, сколько будет стоить приготовить дома тазик салата оливье
Набор продуктов для приготовления тазика оливье (около 12 порций) обойдется россиянам в 1020 рублей. Порция на семью из четырех человек будет стоить примерно 340 рублей. Для сравнения: в прошлом, 2018 году, цена колебалась в районе 325 рублей. Именно о таких выводах Росстата сообщает российское издание «Известия».
При расчете индекса тазика оливье в ведомстве брали за основу следующий рецепт салата: 500 г маринованных огурцов, 300 г вареной колбасы, 500 г картофеля, 380 г зеленого горошка, 200 г моркови, 4 яйца, 200 г майонеза и 100 г репчатого лука.
Больше всего, по словам экспертов, за этот год подорожал именно репчатый лук (на целых 10%), за ним идут вареная колбаса и горошек с огурцами – их стоимость возросла на 6%, стоимость майонеза поднялась на 5%. В Росстате отмечают, что еще одно традиционное новогоднее блюдо – селедка под шубой – обойдется россиянам дешевле. Общая стоимость ингредиентов для приготовления этого салата выросла на 2,6%, а потому на порцию для семьи из четырех человек придется потратить 157 рублей (всего на 4 рубля больше, чем годом ранее).
Однако специалисты отмечают, что расчет индекса оливье и селедки под шубой брался на основе данных за октябрь 2019 года, а ближе к празднику цены на продукты, увы, вырастут, правда, в основном речь идет об овощах, которые в зимний период всегда стоят больше, чем летом.
Фото: vostock-photo
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