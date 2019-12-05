Стало известно, сколько будет стоить приготовить дома тазик салата оливье

Больше всего, по словам экспертов, за этот год подорожал именно репчатый лук (на целых 10%), за ним идут вареная колбаса и горошек с огурцами – их стоимость возросла на 6%, стоимость майонеза поднялась на 5%. В Росстате отмечают, что еще одно традиционное новогоднее блюдо – селедка под шубой – обойдется россиянам дешевле. Общая стоимость ингредиентов для приготовления этого салата выросла на 2,6%, а потому на порцию для семьи из четырех человек придется потратить 157 рублей (всего на 4 рубля больше, чем годом ранее).

Однако специалисты отмечают, что расчет индекса оливье и селедки под шубой брался на основе данных за октябрь 2019 года, а ближе к празднику цены на продукты, увы, вырастут, правда, в основном речь идет об овощах, которые в зимний период всегда стоят больше, чем летом.

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!