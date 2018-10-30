Ирина Горбачева нашла новую любовь через несколько месяцев после развода

Совсем недавно источники сообщили, что звезда «Аритмии» Ирина Горбачева еще этим летом развелась с мужем Григорием Калининым, прожив с ним три года. А на днях актриса вышла в свет уже с новым избранником — режиссером Эдуардом Оганесяном.
Влюбленные перестали скрывать свой роман, появившись на премьере фильма «Человек, который удивил всех». Эдуард трогательно целовал руки Ирины, сидя рядом с ней в зрительном зале и ничуть не смущаясь фотографов.
Впрочем, молодая актриса пока никак не комментирует ни внезапный развод, ни новый роман. Но, будучи в браке, Горбачева признавалась, что у нее были трудности в отношениях с супругом. Одной из основных версий поклонников на эту тему стал успех Ирины в профессии. Якобы Григорий не смог пережить популярность жены, и, несмотря на мечту пары о детях, решил уйти из семьи. Однако эта информация не подтверждена ни Горбачевой, ни Калининым.
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press, Starface, Instagram