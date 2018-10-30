Ирина Горбачева нашла новую любовь через несколько месяцев после развода

Совсем недавно источники сообщили, что звезда «Аритмии» Ирина Горбачева еще этим летом развелась с мужем Григорием Калининым, прожив с ним три года. А на днях актриса вышла в свет уже с новым избранником — режиссером Эдуардом Оганесяном.

Влюбленные перестали скрывать свой роман, появившись на премьере фильма «Человек, который удивил всех». Эдуард трогательно целовал руки Ирины, сидя рядом с ней в зрительном зале и ничуть не смущаясь фотографов.