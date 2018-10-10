Актриса Ирина Горбачева развелась с мужем после трех лет брака?

Ирину Горбачеву и Григория Калинина считали одной из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса. Держащая руку на пульсе всех значимых событий, активно занимающаяся благотворительными проектами, завоевавшая бешеную популярность своими короткими искрометными зарисовками в Instagram 30-летняя Ирина не мога быть рядом с заурядным человеком. И 34-летний Григорий был именно тем, кто, по мению поклонников таланта, идельно подходил ей.

Сегодня СМИ сообщили, что пара распалась. «По сообщениям инсайдеров, Ирина Горбачева и Григорий Калинин не живут вместе уже несколько месяцев и официально оформили развод этим летом», — сообщает сайт журнала 7 Дней.

Официальных комментариев пока нет.

Фото: instagram