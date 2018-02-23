«Ювелирная работа, созданная в страстной любви»: Марина Газманова гордится красотой своей дочери

Поклонники звездной пары, Марины и Олега Газмановых, восхищаются их детьми. 14-летняя Марианна, 20-летний Филипп, 36-летний Родион — несмотря на то, что только дочь унаследовала кровь обоих супругов, все они похожи друг на друга и весьма красивы. Сегодня гордая мать продемонстрировала портрет повзрослевшей Марианны.

«Дочь. Ювелирная работа, созданная в страстной ЛЮБВИ на Мальдивах, окутанная медным золотом и лазурной негой. Придирчива к себе до веснушек. Подросток, одним словом. Просто прогулялись по лесу», — написала Марина Газманова.