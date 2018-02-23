«Ювелирная работа, созданная в страстной любви»: Марина Газманова гордится красотой своей дочери

Поклонники звездной пары, Марины и Олега Газмановых, восхищаются их детьми. 14-летняя Марианна, 20-летний Филипп, 36-летний Родион — несмотря на то, что только дочь унаследовала кровь обоих супругов, все они похожи друг на друга и весьма красивы. Сегодня гордая мать продемонстрировала портрет повзрослевшей Марианны.
«Дочь. Ювелирная работа, созданная в страстной ЛЮБВИ на Мальдивах, окутанная медным золотом и лазурной негой. Придирчива к себе до веснушек. Подросток, одним словом. Просто прогулялись по лесу», — написала Марина Газманова.
Фанаты звездной пары восхищены красотой девушки. Они сожалеют, что родители не решились на большее количество общих детей.
Наследница звездной четы мечтает стать профессиональной моделью. Мама признавалась, что пыталась уберечь дочь от фэшн-индустрии. Однако яркая внешность девочки не позволила противиться судьбе.
Красавец Филипп, родившийся в первом браке Марины, тоже реализовал себя в модельном бизнесе. Уже солидный мужчина Родион пробовал себя в музыке, также он известен как шоумен, ведущий мероприятий.
Фото: instagram