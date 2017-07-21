27 июля в солнечном Баку состоялось открытие музыкального фестиваля «Жара», куда съехались самые яркие звезды российской эстрады.

Не смог пропустить такое событие и Олег Газманов, который прибыл на мероприятие вместе с женой Мариной, а также с 13-летней дочерью Марианной. Стоит отметить, что наследница артиста заметно повзрослела и похорошела. Для выхода в свет Марианна выбрала атласный топ, короткую черную юбку из страусиных перьев, дополнив образ серебристыми туфлями и сумочкой на цепочке.