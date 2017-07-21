Расцвела! Олег Газманов вышел в свет с 13-летней красавицей-дочкой
27 июля в солнечном Баку состоялось открытие музыкального фестиваля «Жара», куда съехались самые яркие звезды российской эстрады.
Не смог пропустить такое событие и Олег Газманов, который прибыл на мероприятие вместе с женой Мариной, а также с 13-летней дочерью Марианной. Стоит отметить, что наследница артиста заметно повзрослела и похорошела. Для выхода в свет Марианна выбрала атласный топ, короткую черную юбку из страусиных перьев, дополнив образ серебристыми туфлями и сумочкой на цепочке.
Наследница звездной четы в курсе всех последних модных тенденций и мечтает стать профессиональной моделью. Ранее Марина Газманова рассказывала, что пыталась уберечь дочь от фэшн-индустрии, но яркая внешность девочки взяла свое.
Фото: Александра Погиба, instagram.com