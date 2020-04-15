Визажист нашла способ оставаться красивой без походов в салон и за 2 недели заработала миллионы рублей

По словам успешной австралийки, которые приводит британский онлайн-портал Daily Mail, она еще в 18 лет хотела приобрести накладные ресницы, которые были бы мягкими (без меха норки), качественными и не были одноразовыми. Однако на рынке таких представлено не было. Использовать те, что продавались в магазинах, можно было не больше 2-3 раз, что Оливию категорически не устраивало.

Тогда визажист задалась целью разработать накладные ресницы многоразового использования для всех девушек, которые не хотят наращивать их или просто любят делать в макияже акцент на глаза. Над этим проектом она работала в течение 2 лет. В 2020 году она наконец представила 10 различных вариантов, различающихся по форме и густоте, стоимостью от 15 до 25 долларов (от 1100 до 1900 рублей по текущему курсу).