Визажист нашла способ оставаться красивой без походов в салон и за 2 недели заработала миллионы рублей
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
По словам успешной австралийки, которые приводит британский онлайн-портал Daily Mail, она еще в 18 лет хотела приобрести накладные ресницы, которые были бы мягкими (без меха норки), качественными и не были одноразовыми. Однако на рынке таких представлено не было. Использовать те, что продавались в магазинах, можно было не больше 2-3 раз, что Оливию категорически не устраивало.
Тогда визажист задалась целью разработать накладные ресницы многоразового использования для всех девушек, которые не хотят наращивать их или просто любят делать в макияже акцент на глаза. Над этим проектом она работала в течение 2 лет. В 2020 году она наконец представила 10 различных вариантов, различающихся по форме и густоте, стоимостью от 15 до 25 долларов (от 1100 до 1900 рублей по текущему курсу).
Новинка мгновенно стала бестселлером: ресницы изготовлены из искусственного шелка и при правильном уходе их можно использовать до 30 раз подряд, что делает их очень бюджетными по сравнению с обычными. За 2 недели, прошедшие после запуска сайта продукта и страниц в социальных сетях, Оливия разбогатела, заработав 100 тысяч долларов (около 7 300 000 рублей по текущему курсу) – из-за карантина женщины, оказавшиеся без салонов красоты, с радостью стали покупать накладные ресницы. Визажистка говорит, что в ее планах к июню достичь миллиона продаж в Австралии, а затем запустить бренд в США и во всем мире.
Фото: Instagram
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