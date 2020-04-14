Из-за плохо сделанного маникюра женщина лишилась половины пальца
Как 57-летняя менеджер паба рассказала британском онлайн-порталу Daily Star, во время маникюра мастер случайно порезала ей кутикулу на указательном пальце правой руки, когда делала ей наращивание ногтей. Никто не придал этому большого значения, женщина довольная ушла домой, однако за нескольких дней порез покраснел, палец распух и воспалился, из раны начал сочиться гной. «Я хотела просто побаловать себя, – пояснила Джозе. – И чувствовала себя очень хорошо, однако безобидная процедура разрушила мою жизнь и лишила меня половины пальца. Причем выбора у меня не было: либо так, либо впоследствии остаться без руки целиком».
Когда боль от воспаления стала невыносимой, женщина отправилась к врачу, который прописал ей антибиотики и отправил домой. Однако лечение не помогло – инфекция продолжила распространяться. На второй консультации терапевт отправил Джозе в больницу: «Я была уже в агонии, пошла в отделение неотложной помощи, где хирург сказал, что не знает, как я могла проходить с такой проблемой две недели», – объяснила она. Ей диагностировали стафилококковую инфекцию, разъевшую ей палец и кость, и предупредили, что спасти половину пальца не удастся.
Джозе 6 недель провела в госпитале после операции. И как только выписалась, отправила в салон санитарную инспекцию. В ходе проверки выяснилось, что мастера не соблюдали нормы обработки инструментов, они не были должным образом дезинфицированы. Женщина с помощью адвоката она получила хорошую компенсацию. Однако после этого инцидента жизнь британки коренным образом изменилась. «Теперь мне тяжело выполнять привычные дела. Я не могу открывать банки, играть на гитаре, держать ручку или зубную щетку. Я постоянно роняю вещи. Это не похоже на победу, компенсация не вернет мне мой палец», — отметила Джозе.
Фото: pexels
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