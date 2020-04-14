Из-за плохо сделанного маникюра женщина лишилась половины пальца

Когда боль от воспаления стала невыносимой, женщина отправилась к врачу, который прописал ей антибиотики и отправил домой. Однако лечение не помогло – инфекция продолжила распространяться. На второй консультации терапевт отправил Джозе в больницу: «Я была уже в агонии, пошла в отделение неотложной помощи, где хирург сказал, что не знает, как я могла проходить с такой проблемой две недели», – объяснила она. Ей диагностировали стафилококковую инфекцию, разъевшую ей палец и кость, и предупредили, что спасти половину пальца не удастся.

Джозе 6 недель провела в госпитале после операции. И как только выписалась, отправила в салон санитарную инспекцию. В ходе проверки выяснилось, что мастера не соблюдали нормы обработки инструментов, они не были должным образом дезинфицированы. Женщина с помощью адвоката она получила хорошую компенсацию. Однако после этого инцидента жизнь британки коренным образом изменилась. «Теперь мне тяжело выполнять привычные дела. Я не могу открывать банки, играть на гитаре, держать ручку или зубную щетку. Я постоянно роняю вещи. Это не похоже на победу, компенсация не вернет мне мой палец», — отметила Джозе.

Фото: pexels

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