«Свежа, как майская роза»: честное фото Саши Бортич без макияжа в компании с собаки умилило поклонников

Многие поддержали Сашу, которая написала под снимком «Вот бы просто с дедулей погулять», заявив, что скоро все закончится и мы снова окажемся с родными и близкими, но большинство отметили, как прекрасно артистка выглядит, несмотря на карантин и вынужденную разлуку с любимыми людьми: «Красотка, Саша», «Такая милая», «Офигенная!», «Какие вы лапочки», «Свежа, как майская роза», «Саша, очень красиво выглядите», «Ты супер!», «Вы с песиком такие милые», «Улыбательное фото!», «Саша ты выглядишь всегда трогательно и стеснительно на фото и фильмах. Класс!» – это лишь немногие из восхищенных комментариев, оставленных под постом актрисы.

Фото: Instagram

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