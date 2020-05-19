Виктория Боня удивила морщинками, пигментными пятнами и другой формой носа на снимке без «фотошопа»
Фото: Instagram Виктории Бони
Не секрет, что многие знаменитости редактируют свои фотографии перед тем, как опубликовать их в соцсетях. 40-летняя звезда «Дома-2» Виктория Боня, которая уже доказала поклонникам, что не боится показывать неидеальную кожу крупным планом на видео, предоставила подписчикам своего блога возможность увидеть, как выглядит ее фото до обработки.
«Сколько отличий ты сможешь найти на этом фото? Вот такую классную обработку делает Маница (Подруга Бони, — Прим.ред.)», — похвасталась она.
«Не видно шрама на лбу и пигментации», «Нос!!!», «Нависшее верхние веки», «Брови темнее как будто», «Лицо более матовое, с легким загаром, скрыты мелкие недостатки (на лбу, под глазами)», «Первое маленкий шрам на лбу, второе прыщи, третье бледность», «Много отличий ) шрам и морщины на лбу. А так все равно хорошо выглядите», — отмечают одни поклонники.
«Мне кажется вы и так замечательно выглядите, вам особо ничего редактировать и не нужно», «Без обработки круче. Классная», «Красотка и с обработкой фото и без, не нахожу отличия», «На Анджелину Джоли здесь похожа», «Замечательные фото, всем бы так выглядеть в 40 лет», — уверены другие.
Фото и видео: Instagram
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