Виктория Боня удивила морщинками, пигментными пятнами и другой формой носа на снимке без «фотошопа»

Не секрет, что многие знаменитости редактируют свои фотографии перед тем, как опубликовать их в соцсетях. 40-летняя звезда «Дома-2» Виктория Боня, которая уже доказала поклонникам, что не боится показывать неидеальную кожу крупным планом на видео, предоставила подписчикам своего блога возможность увидеть, как выглядит ее фото до обработки.

«Сколько отличий ты сможешь найти на этом фото? Вот такую классную обработку делает Маница (Подруга Бони, — Прим.ред.)», — похвасталась она.