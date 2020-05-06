40-летняя Виктория Боня не боится показывать неидеальную кожу крупным планом

Уверенная в том, что каждой девушке может быть под силу сделать себя и сотворить красоту на лице, Виктория Боня показала на днях, как сделала себе макияж как у Анджелины Джоли. Позже она в деталях продемонстрировала, как маскировала неровности и морщинки на коже.

А какой макияж вам нравится больше — яркий и плотный или естественный?