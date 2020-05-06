40-летняя Виктория Боня не боится показывать неидеальную кожу крупным планом
Фото: Instagram Виктории Бони
Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня — ролевая модель для многих российских девушек. Отношения с аристократом, красавица-дочь, самостоятельная жизнь в Европе, Великобритании и США, роскошные наряды, яркая внешность и макияж — знаменитости есть, о чем рассказать и что продемонстрировать в своем блоге. Но не только красивые глянцевые кадры появляются на его страницах.
Фото: Instagram Виктории Бони
Уверенная в том, что каждой девушке может быть под силу сделать себя и сотворить красоту на лице, Виктория Боня показала на днях, как сделала себе макияж как у Анджелины Джоли. Позже она в деталях продемонстрировала, как маскировала неровности и морщинки на коже.
А какой макияж вам нравится больше — яркий и плотный или естественный?
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!