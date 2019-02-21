Томный взгляд, высокие скулы, заманчивое декольте: многодетная мама Глафира Тарханова изменилась до неузнаваемости ради новой роли

35-летняя Глафира Тарханова — уникальная актриса. Называя себя в шутку «заморской лягушкой» и предпочитая неброский стиль в обычной жизни, на сцене и в кадре она может быть совершенно другим человеком. На этот раз многодетная мама примерила роль гламурной девушки: «инстаграмный» макияж и платье с заманчивым декольте изменили ее до неузнаваемости.

«Я люблю сложные задачи, роли далекие от меня, для меня это особенно интересно!!! Поэтому я приложила максимум усилий. Помните я просила вашей поддержки, кулачки подержать за меня!!! СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!! ЭТО БЫЛО ОЧЕНЬ ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНО! Но в этот раз... МИМО!!! Я не расстраиваюсь, это тоже ОПЫТ!!!», — написала она под фотографиями.