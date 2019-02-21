logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Томный взгляд, высокие скулы, заманчивое декольте: многодетная мама Глафира Тарханова изменилась до неузнаваемости ради новой роли

Глафира Тарханова рассказала о кастинге, который не прошла, но восхитила поклонников новым образом.

35-летняя Глафира Тарханова — уникальная актриса. Называя себя в шутку «заморской лягушкой» и предпочитая неброский стиль в обычной жизни, на сцене и в кадре она может быть совершенно другим человеком. На этот раз многодетная мама примерила роль гламурной девушки: «инстаграмный» макияж и платье с заманчивым декольте изменили ее до неузнаваемости.

«Я люблю сложные задачи, роли далекие от меня, для меня это особенно интересно!!! Поэтому я приложила максимум усилий. Помните я просила вашей поддержки, кулачки подержать за меня!!! СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!! ЭТО БЫЛО ОЧЕНЬ ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНО! Но в этот раз... МИМО!!! Я не расстраиваюсь, это тоже ОПЫТ!!!», — написала она под фотографиями.

«Теперь в моем гардеробе (я искала, нашла и купила специально для проб) откровенное платье и сапоги ботфорты!!! Может на родительское собрание так прийти, или за молоком? Эх, теперь надо найти повод, чтобы выгулять наряд», — кокетничает многодетная мама.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Когда я была толстой и всем нравилась»: Юлия Снигирь удивила поклонников старой фотографией
«Это нереальная красота»: Лера Кудрявцева в образе Грейс Келли восхитила поклонников
Без макияжа и прически 28-летняя Регина Тодоренко выглядит копией своей прабабушки
Светлана Зейналова повышает голос на особенную дочь: «Никогда не думала, что мне придется на кого-то кричать»
Татьяна Васильева призналась, что обеспечивает взрослого сына, помогает дочери и платит алименты бывшей невестке
«Ребенка забирал, когда вздумается»: бывшая жена молодого супруга Людмилы Путиной требует алименты и решения вопроса об опеке