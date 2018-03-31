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«Лягушка заморская»: Глафира Тарханова резко прокомментировала свою внешность

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Фото из Instagram Глафиры Тархановой
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34-летняя Глафира Тарханова посмеялась над собой.

Естественная красота Глафиры Тархановой восхищает ее поклонников. В свои 34 многодетная мама выглядит едва ли на 25 и вполне могла бы работать моделью.

Несмотря на это, актриса остается весьма самокритичной. Недавно она нелестно высказалась по поводу своей фигуры. А сегодня — прокомментировала свою внешность.

«Лягушка заморская, почти в бигудях», — так звезда охарактеризовала свой образ.

«А вы бы как обозвали такой вид?! Принимаются только позитивные обзывалки», — пригласила к обсуждению своей внешности Глафира.

«Улыбашка в кудряшках», «Инопланетянка», «Морская фея», «Ромашечка», «Медузочка Горгоночка!!», «Какая нибудь принцесса Египта», «Мадам Брошкина», «Фрекен Бок. Только по симпатичнее», — предлагают свои варианты подписчики. «Просто очаровашка!!!», «По мне так осень даже мило...», «Крассавица!», «Просто нереальный образ», — делают комплименты они.

А какую «обзывалку» предложили бы вы?

Фото: instagram

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