«Лягушка заморская»: Глафира Тарханова резко прокомментировала свою внешность

Несмотря на это, актриса остается весьма самокритичной. Недавно она нелестно высказалась по поводу своей фигуры. А сегодня — прокомментировала свою внешность.

«Лягушка заморская, почти в бигудях», — так звезда охарактеризовала свой образ.