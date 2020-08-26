Тина Канделаки показала фото с морщинами и поделилась планами на будущее: «Старость — это не страшно»

Известная телеведущая и бизнес-леди Тина Канделаки тщательно следит за своим внешним видом - регулярно занимается спортом, следит за питанием, а говоря о процедурах для лица, она шутит, что тратит у косметолога больше денег, чем Моника Беллуччи. Изменив фотографию с помощью графического редактора, женщина предположила, как будет выглядеть в будущем.

«Когда мне будет 90 лет, не ждите, что я перестану выкладывать свои сториз с тренировок. Надеюсь, что к этому времени я буду окружена ватагой правнуков, продолжу снимать исподтишка Линду Петровну, а она будет бить меня костылем и ворчать, что снова не в форме. Естественно, я буду клеить патчи на всех, кого встречаю на своем пути, и думаю, что не утрачу способность любить. По-настоящему и изо всех сил», - сообщила она.