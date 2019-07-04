Тина Канделаки: «К пластической хирургии не прибегала, но не исключаю этого в будущем»

Passion.ru: Вы – успешная бизнес-леди, недавно вышла ваша первая книга «Pro Лицо», посвященная красоте, здоровью и уходу за собой, почему вы решили обратиться именно к этой теме?
Тина Канделаки: Это все-таки не первая книга, которую я написала, так что опыт системного изложения своих идей в таком формате у меня уже был. Я хотела написать настольную книгу по красоте, поскольку вопросы об уходе за собой я регулярно получаю в Instagram: что делаю, чего избегаю, какими средствами пользуюсь и т. д. Если бы на книжном рынке были такие книги, я, может быть, и не стала бы этим заниматься. Но моя косметика появилась потому, что аналогов ей не было, так что книга — продолжение такого подхода к удовлетворению спроса среди самой широкой аудитории.
Passion.ru: Как вы ухаживаете за собой дома? Есть ли у вас какие-то правила, которым вы следуете неуклонно?
Т. К.: Самое главное — это регулярность. Я ухаживаю за собой каждый день. Соблюдение составленного для себя свода правил — важная часть рутины. Утренний уход выглядит так: я умываюсь с тоником и делаю маску. Потом наношу сыворотку, а после нее крем. В завершение этих процедур — патчи.
Passion.ru: Какие косметические средства всегда есть на вашем туалетном столике? Что обязательно берете с собой в путешествие или в командировку?
Т. К.: В основном я использую средства собственной марки Ansaligy. Люблю корейскую марку Yon-ka и французскую — Esthederm.
Passion.ru: Какие процедуры делаете у косметолога? Рассматриваете ли для себя возможность прибегнуть к услугам пластических хирургов в будущем?
Т. К.: К пластической хирургии не прибегала, но не исключаю, что в будущем это может произойти. Инъекции делаю, но подхожу к этому виду терапии с умом. Три раза в год делаю биоревитализацию лица, шеи, зоны декольте и рук. Два раза в год делаю мезотерапию области вокруг глаз и волосистой части головы. Химический пилинг и плацентотерапия тоже есть в моей курсовой терапии.
Из аппаратных процедур люблю фракционное лазерное омоложение лица, шеи и зоны декольте.
Passion.ru: Сегодня ваш образ, который мы видим на экранах и в модных журналах, очень целостный и узнаваемый. А вы когда-нибудь экспериментировали с прической, макияжем, стилем?
Т. К.: Когда мы снимали программу «Детали» для меня подбирали очень необычные прически и не менее необычные наряды. Сегодня я работаю с прекрасным стилистом Ренатой Харьковой и в некотором смысле эксперименты продолжаются, но цельность образа для меня принципиальна.
Passion.ru: В интервью вы не раз признавались в том, что склонны к полноте. Расскажите, как выглядит ваш рацион питания сегодня? Сидите ли вы время от времени на диетах?
Т. К.: Слово «диета» носит такой негативный оттенок лишений, мою стратегию в еде правильнее называть «чистым питанием». Оно исключает глютен и сахар и подразумевает правильный расчет калоража, который привязан к программе тренировок. Мой тренер и диетолог разработали меню, которое решает проблему лишних килограммов, позволяет набирать или сохранять мышечную массу, снижая вес. При этом мое меню никак не связано с лишениями — оно состоит из очень вкусных блюд, в которых много зелени, рыба, киноа, булгур и прочие не менее полезные ингредиенты.
Passion.ru: В Instagram вы регулярно делитесь видео и фото с из фитнес-клуба, сколько раз в неделю вы посещаете спортзал? Какие виды тренировок вы предпочитаете?
Т. К.: Я тренируюсь не менее трех раз в неделю. Люблю высокоинтенсивные интервальные тренировки. Чередую функциональный и силовой тренинг с кардио и предпочитаю разнообразие в упражнениях. Кроме того, я регулярно занимаюсь растяжкой. Ваша гибкость — это ваша молодость.
Фото: Личный архив Тины Канделаки
Passion.ru: Как вы считаете, персональный тренер – это необходимость или можно обойтись без него?
Т. К.: Если у вас есть программа, подготовленная профессионалом, и вы в состоянии не сачковать и соблюдать технику упражнений — можно обойтись без присутствия тренера в зале. При этом практически всегда я тренируюсь вместе со своим тренером Михаилом.
Passion.ru: Вы очень занятая женщина, расскажите, как вы мотивируете себя не пропускать тренировки? Какие задачи перед собой ставите в зале?
Т. К.: Спорт — это часть общей стратегии здорового образа жизни и источник энергии, которым я просто не хочу пренебрегать. Так что мне вполне удается преодолевать лень и регулярно приходить в зал. Я дисциплинированно выполняю программу, которая учитывает состав тела (мышцы и жировую ткань) и мою работоспособность. Поскольку результат налицо, полностью выполнять программу тренировок и есть моя цель.
Passion.ru: Расскажите, как вы отдыхаете и восстанавливаетесь?
Т. К.: Я очень люблю читать и учиться. Так что совмещаю отдых с развитием, к чему призываю и свою аудиторию. Смотрю хорошие сериалы и документальные фильмы. Отдыхаю во время косметических процедур, выключаясь на время из современного информационного поля и, разумеется, отдыхаю, посвящая время мужу и детям.
Passion.ru: В чем, по-вашему, заключается главный секрет женской красоты?
Т. К.: Красота — это интеллект. Об этом я написала свою книгу. Системный уход и постоянное развитие позволяют женщине быть самодостаточной во всех смыслах. Мы живем в эпоху всевозможных упрощений, и красота кроется в многообразии жизни, частью которой современная женщина может быть, а может и не быть. Но интерес, который она вызывает, прямо зависит от ее включенности во все происходящее вокруг.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: личный архив Тины Канделаки
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