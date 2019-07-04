Тина Канделаки: «К пластической хирургии не прибегала, но не исключаю этого в будущем»

Passion.ru: Какие косметические средства всегда есть на вашем туалетном столике? Что обязательно берете с собой в путешествие или в командировку?

Т. К.: В основном я использую средства собственной марки Ansaligy. Люблю корейскую марку Yon-ka и французскую — Esthederm.

Passion.ru: Какие процедуры делаете у косметолога? Рассматриваете ли для себя возможность прибегнуть к услугам пластических хирургов в будущем?

Т. К.: К пластической хирургии не прибегала, но не исключаю, что в будущем это может произойти. Инъекции делаю, но подхожу к этому виду терапии с умом. Три раза в год делаю биоревитализацию лица, шеи, зоны декольте и рук. Два раза в год делаю мезотерапию области вокруг глаз и волосистой части головы. Химический пилинг и плацентотерапия тоже есть в моей курсовой терапии.

Из аппаратных процедур люблю фракционное лазерное омоложение лица, шеи и зоны декольте.

Passion.ru: Сегодня ваш образ, который мы видим на экранах и в модных журналах, очень целостный и узнаваемый. А вы когда-нибудь экспериментировали с прической, макияжем, стилем?

Т. К.: Когда мы снимали программу «Детали» для меня подбирали очень необычные прически и не менее необычные наряды. Сегодня я работаю с прекрасным стилистом Ренатой Харьковой и в некотором смысле эксперименты продолжаются, но цельность образа для меня принципиальна.

Passion.ru: В интервью вы не раз признавались в том, что склонны к полноте. Расскажите, как выглядит ваш рацион питания сегодня? Сидите ли вы время от времени на диетах?

Т. К.: Слово «диета» носит такой негативный оттенок лишений, мою стратегию в еде правильнее называть «чистым питанием». Оно исключает глютен и сахар и подразумевает правильный расчет калоража, который привязан к программе тренировок. Мой тренер и диетолог разработали меню, которое решает проблему лишних килограммов, позволяет набирать или сохранять мышечную массу, снижая вес. При этом мое меню никак не связано с лишениями — оно состоит из очень вкусных блюд, в которых много зелени, рыба, киноа, булгур и прочие не менее полезные ингредиенты.

Passion.ru: В Instagram вы регулярно делитесь видео и фото с из фитнес-клуба, сколько раз в неделю вы посещаете спортзал? Какие виды тренировок вы предпочитаете?

Т. К.: Я тренируюсь не менее трех раз в неделю. Люблю высокоинтенсивные интервальные тренировки. Чередую функциональный и силовой тренинг с кардио и предпочитаю разнообразие в упражнениях. Кроме того, я регулярно занимаюсь растяжкой. Ваша гибкость — это ваша молодость.