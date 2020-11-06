Стюардесса рассказала, как красная помада бортпроводниц спасает пассажиров

Ранее стюардесса одной из российских авиакомпаний по имени Евгения раскрыла главные суеверия членов экипажа. К примеру, пилоты и стюардессы никогда не говорят «последний» — только «крайний», особенно, если речь идет о рейсе. Кроме того, на борт воздушного судна первым должен ступить мужчина. Это к хорошему рейсу.

Также российская стюардесса назвала пять главных ошибок пассажиров во время полета. В первую очередь это путешествие на голодный желудок. Она посоветовала есть перед вылетом, так как не все авиакомпании предоставляют питание на борту. Кроме того, нужно пить много воды, чтобы не было обезвоживания.

Фото: pixabay.com

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