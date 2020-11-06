Стюардесса рассказала, как красная помада бортпроводниц спасает пассажиров
Как уточнила член экипажа, яркий цвет помады помогает бортпроводницам привлечь внимание. Так, в случае экстренной ситуации пассажиры буквально могут «читать по губам». Это помогает им лучше воспринимать информацию, которую пытается донести до них экипаж.
При этом Пул считает, что несоблюдение правил макияжа опасно для стюардесс. Одна из ее коллег нанесла легкий макияж и на следующий день не появилась на работе. «Мы понятия не имели, уволилась она или ее выгнали», - сказала она.
Ранее стюардесса одной из российских авиакомпаний по имени Евгения раскрыла главные суеверия членов экипажа. К примеру, пилоты и стюардессы никогда не говорят «последний» — только «крайний», особенно, если речь идет о рейсе. Кроме того, на борт воздушного судна первым должен ступить мужчина. Это к хорошему рейсу.
Также российская стюардесса назвала пять главных ошибок пассажиров во время полета. В первую очередь это путешествие на голодный желудок. Она посоветовала есть перед вылетом, так как не все авиакомпании предоставляют питание на борту. Кроме того, нужно пить много воды, чтобы не было обезвоживания.
Фото: pixabay.com
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