Стюардесса назвала главные ошибки пассажиров самолета

По словам девушки, самая большая ошибка — пить много алкоголя. Во время полета человек может опьянеть быстрее, так как в воздухе организм гораздо больше поддается влиянию спиртного, чем на земле. «Потому вы можете просто не рассчитать норму, и вам станет плохо», — уточнила она.

Ранее стюардесса по имени Кэт рассказала о способах собрать чемодан в путешествие. Сначала нужно уложить в чемодан обувь. Чтобы она не запачкала другие вещи, предварительно положите ее в шапочку или пакет. Девушка посоветовала упаковывать одежду в багаж, свернув ее в рулоны, чтобы она не помялась. Кроме того, такой способ существенно экономит пространство. «Скручивание вещей позволит вам упаковать гораздо больше одежды, чем если бы вы складывали ее», — подчеркнула Кэт.