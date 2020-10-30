Стюардесса назвала главные ошибки пассажиров самолета
Фото: instagram.com/liza_sapozhnikova
Как уточнила бортпроводница, в первую очередь это путешествие на голодный желудок. Она посоветовала есть перед вылетом, так как не все авиакомпании предоставляют питание на борту. Кроме того, нужно пить много воды, чтобы не было обезвоживания.
Стюардесса заявила, что пассажирам необходимо принимать таблетки от укачивания за час до вылета. Не следует пить много газированной воды, так как она «провоцирует сильное вздутие и дискомфорт».
По словам девушки, самая большая ошибка — пить много алкоголя. Во время полета человек может опьянеть быстрее, так как в воздухе организм гораздо больше поддается влиянию спиртного, чем на земле. «Потому вы можете просто не рассчитать норму, и вам станет плохо», — уточнила она.
Ранее стюардесса по имени Кэт рассказала о способах собрать чемодан в путешествие. Сначала нужно уложить в чемодан обувь. Чтобы она не запачкала другие вещи, предварительно положите ее в шапочку или пакет. Девушка посоветовала упаковывать одежду в багаж, свернув ее в рулоны, чтобы она не помялась. Кроме того, такой способ существенно экономит пространство. «Скручивание вещей позволит вам упаковать гораздо больше одежды, чем если бы вы складывали ее», — подчеркнула Кэт.
Фото и видео: TikTok/liza_zaporozhan, Instagram/@liza_sapozhnikova, pixabay.com
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