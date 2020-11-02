Стюардесса назвала главные плохие приметы членов экипажа
Фото: instagram.com/jenichly
По словам бортпроводницы, члены экипажа очень суеверные люди. К примеру, пилоты и стюардессы никогда не говорят «последний» - только «крайний», особенно, если речь идет о рейсе. Кроме того на борт воздушного судна первым должен ступить мужчина. Это к хорошему рейсу.
«Не стоит фотографироваться на фоне самолета, на котором собираешься лететь — это очень плохая примета», - объяснила Евгения. Перед вылетом стюардессы стараются не брать в руки иголки с нитками. Нельзя ничего зашивать - это к задержке рейса.
Ранее российская стюардесса назвала пять главных ошибок пассажиров во время полета. В первую очередь это путешествие на голодный желудок. Она посоветовала есть перед вылетом, так как не все авиакомпании предоставляют питание на борту. Кроме того, нужно пить много воды, чтобы не было обезвоживания.
Стюардесса заявила, что пассажирам необходимо принимать таблетки от укачивания за час до вылета. Не следует пить много газированной воды, так как она «провоцирует сильное вздутие и дискомфорт».
Фото и видео: Instagram/@jenichly, TikTok/jenichly
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