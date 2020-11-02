Стюардесса назвала главные плохие приметы членов экипажа

Ранее российская стюардесса назвала пять главных ошибок пассажиров во время полета. В первую очередь это путешествие на голодный желудок. Она посоветовала есть перед вылетом, так как не все авиакомпании предоставляют питание на борту. Кроме того, нужно пить много воды, чтобы не было обезвоживания.

Стюардесса заявила, что пассажирам необходимо принимать таблетки от укачивания за час до вылета. Не следует пить много газированной воды, так как она «провоцирует сильное вздутие и дискомфорт».