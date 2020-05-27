«Сама естественность»: Ким Кардашьян восхитила подписчиков архивным снимком
Фото: Instagram
Ким Кардашьян – настоящая звезда социальных сетей, жизнь на виду у всех ее абсолютно не смущает, потому в своем микроблоге в https://www.instagram.com/p/CArCWJXAKgj/ она не устает делиться с поклонниками информацией о том, как она живет и чем дышит. Рассказы о новых запусках своей косметики знаменитость чередует со стильными образами, но иногда она радует поклонников и редкими архивными снимками. Вот и на сей раз она поделилась старым черно-белым снимком, который лаконично подписала «Семья».
На фотографии изображены еще совсем юные Кайли Дженнер и Хлои Кардашьян, их старшая звезда Кортни и, конечно же, сама Ким, представшая в романтичном образе с серьгами в этно-стиле и длинной челкой. Брови жены Канье Уэста, судя по снимку, значительно тоньше нынешних, а скульптурированием и строббингом она еще увлекаться не начала.
Поклонникам звезды пришлось по вкусу новое старое фото, о чем они и поспешили сообщить Ким в комментариях: «Я смотрю ваше шоу уже много лет и влюблена в вас и вашу семью», «Мое любимое семейство», «Какие вы все милые на этом фото», «Какая старая и красивая фотография», «Эх, старые добрые времена», «Ким на снимке – сама естественность». Однако нашлись среди подписчиков знаменитости и те, кто отметил, как сильно изменились многие члены звездного семейства: «Я так растерялась. Зачем Ким и Хлои проделали столько работы над собой? Они же изменились до неузнаваемости. Вы были так красивы и естественны на этом снимке и отдаете дань уважения своим армянским корням», «Кортни – единственная, кто выглядит так же, как сейчас».
Фото: Instagram
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