«Сама естественность»: Ким Кардашьян восхитила подписчиков архивным снимком

Ким Кардашьян – настоящая звезда социальных сетей, жизнь на виду у всех ее абсолютно не смущает, потому в своем микроблоге в https://www.instagram.com/p/CArCWJXAKgj/ она не устает делиться с поклонниками информацией о том, как она живет и чем дышит. Рассказы о новых запусках своей косметики знаменитость чередует со стильными образами, но иногда она радует поклонников и редкими архивными снимками. Вот и на сей раз она поделилась старым черно-белым снимком, который лаконично подписала «Семья».

На фотографии изображены еще совсем юные Кайли Дженнер и Хлои Кардашьян, их старшая звезда Кортни и, конечно же, сама Ким, представшая в романтичном образе с серьгами в этно-стиле и длинной челкой. Брови жены Канье Уэста, судя по снимку, значительно тоньше нынешних, а скульптурированием и строббингом она еще увлекаться не начала.