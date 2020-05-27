«Я их переросла»: модель Крисси Тейген решила избавиться от грудных имплантов

«Я хочу вытащить их! Многие годы, что мы провели вместе, моя силиконовая грудь была прекрасна, но я их переросла. Мне очень хочется застегнуть молнию на платье своего размера и комфортно лежать на животе. Не беспокойтесь обо мне! Все хорошо. У меня по-прежнему будет грудь — это же просто жир, чем она в первую очередь и является. Идиотская, но такая волшебная сумка с жиром», – откровенно написала Тейген в своем посте, который сопроводила фотографией, на которой она запечатлена топлесс с сердечками в самых пикантных местах.

Также модель добавила, что уже сдала тест на коронавирус, который оказался отрицательным, и уже ждет, когда сможет сделать операцию. Поклонники Тейген поддержали любимую звезду, поблагодарив ее за то, что она так откровенно рассказала о своих планах и пожелали ей, чтобы все прошло удачно. «Жизнь меняется, тебе понравится грудь без имплантов», «Нынешняя грудь выглядит просто великолепно, но и новая будет не хуже», «Классное решение», – отметили они. А бодипозитивная модель Тесс Холлидей в своем комментарии отметила, что очень любит эти волшебные сумки с жиром и поддерживает решение коллеги по модельному бизнесу.

Фото: Instagram

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