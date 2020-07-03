Сальма Хайек показала сочное архивное фото в блузке с глубоким декольте
Фото: Instagram Сальмы Хайек
Фото, которое опубликовала в своем блоге актриса Сальма Хайек, восхитило ее поклонников. «Здесь на мне колье, которое принадлежало моей бабушке», — написала она.
«Очень красиво», «Богиня», «Восхитительная», «Всегда очень красивая», — пишут в комментариях поклонники.
Звезда мексикано-американского происхождения всегда внимательно относилась к своей внешности. В числе ее секретов — правильный цвет волос, индивидуальный подход к уходу за кожей.
Недавно Сальма Хайек показала архивное видео, в котором запечатлена на пике формы. Но и в свои 53 актриса остается стройной и привлекательной молодой женщиной.
Фото: Globallookpress, Instagram/@salmahayek
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!