Сальма Хайек показала сочное архивное фото в блузке с глубоким декольте

«Очень красиво», «Богиня», «Восхитительная», «Всегда очень красивая», — пишут в комментариях поклонники.

Звезда мексикано-американского происхождения всегда внимательно относилась к своей внешности. В числе ее секретов — правильный цвет волос, индивидуальный подход к уходу за кожей.

Недавно Сальма Хайек показала архивное видео, в котором запечатлена на пике формы. Но и в свои 53 актриса остается стройной и привлекательной молодой женщиной.