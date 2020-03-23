Растрепанная и счастливая Ирина Пегова показала уютное селфи: «Утро в деревне»

«Какое прекрасное утро в деревне вместе с Ирочкой! Наслаждайтесь всем прекрасным», «Красавица как всегда», «Шикарная и удивительная», «Божественно Красивая», — восхищаются в комментариях.

На многочисленные вопросы обеспокоенных поклонников о том, находится ли она в вынужденном заключении и возможно ли ей будет вернуться домой, Ирина ответила: «Белоруссия открыта!!! Но... выехать из нее без карантина не получится».