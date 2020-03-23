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Растрепанная и счастливая Ирина Пегова показала уютное селфи: «Утро в деревне»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ирина Пегова

Фото: Instagram Ирины Пеговой

41-летняя актриса Ирина Пегова находится на съемках в Белоруссии.

Несколько дней назад Ирина Пегова перенесла стресс: вылетая в Минск на съемки продолжения «Акушерки», она вдруг услышала закрытии границы с Белоруссией. Но все-таки актрисе удалось попасть в страну, и сейчас она наслаждается работой.

«Утро в белорусской деревне», — поделилась она уютным селфи.

«Какое прекрасное утро в деревне вместе с Ирочкой! Наслаждайтесь всем прекрасным», «Красавица как всегда», «Шикарная и удивительная», «Божественно Красивая», — восхищаются в комментариях.

На многочисленные вопросы обеспокоенных поклонников о том, находится ли она в вынужденном заключении и возможно ли ей будет вернуться домой, Ирина ответила: «Белоруссия открыта!!! Но... выехать из нее без карантина не получится».

Фото и видео: Instagram

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