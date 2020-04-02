Ирина Пегова похвасталась стройными ногами на фото из спортклуба, но нарвалась на критику
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Фото: Instagram
Ирина Пегова — человек с тонким чувством юмора. И прежде всего она любит посмеяться над собой. Ее посты в Instagram полны легкой иронии, но не все могут оценить ее шутки.
Так, на Ирину обрушилась критика за фото из спортклуба, на котором она показала свои стройные ноги.
«Ходила на тренировочку, занималась теннисом!», — подписала она снимки.
«А сейчас все заведения закрыты на карантин! Как вам так удалось?», «Ирина, а разве все не закрыто на карантин?», «Из каждого утюга: сидите дома. Б — беспечность», — отметились в комментариях особо «находчивые».
И только некоторые из подписчиков Пеговой догадались, что она разыграла их на 1 апреля.
Напомним, что в нерабочую из-за коронавируса неделю по всей стране закрыты общественные заведения, в том числе и спортивные. Практически все регионы страны ввели режим самоизоляции, чтобы снизить скорость распространения коронавируса.
Фото и видео: Instagram
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