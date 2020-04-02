Ирина Пегова похвасталась стройными ногами на фото из спортклуба, но нарвалась на критику

Ирина Пегова — человек с тонким чувством юмора. И прежде всего она любит посмеяться над собой. Ее посты в Instagram полны легкой иронии, но не все могут оценить ее шутки.

Так, на Ирину обрушилась критика за фото из спортклуба, на котором она показала свои стройные ноги.

«Ходила на тренировочку, занималась теннисом!», — подписала она снимки.