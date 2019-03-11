Регина Тодоренко показала роскошную фигуру через 3 месяца после родов: «Мне было страшно согласиться на съемку в купальниках»

В начале декабря звезда «Орла и решки» и ее супруг, музыкант Влад Топалов, стали родителями. Спустя три месяца молодая мама укатила в ОАЭ на съемки рекламного проекта.
«А вообще я хотела рассказать о том, как страшно мне было согласиться на съемку в купальниках после родов, видя в зеркале обвисший живот и дряблые ляжки. Оказалось, правильное питание, ГВ, Йога и стресс творят чудеса», — написала телезвезда, которая совсем недавно жаловалась, что не влезает в свои вещи.
«Мамочки, не переживайте, сын за кадром с моей сестрой и крестной, сыт, греется на солнышке (ПОД ЗОНТИКОМ)», — уточнила Регина, предвосхищая нападки хейтеров.
«Какая же классная», «Просто мечта», «Богиня», «Вы такая красивая и стройная не смотря даже на то, что не так давно родили ребенка», «Шикарная и это после родов, как быстро ты привела себя в порядок, Региночка», «После родов вы расцвели», «Какой обвисший живот и дряблые ляшки... Или это редакторы или ты настолько шикарна», «Напиши куда и как дела живот», — пишут поклонники.
Рассказать о своем рационе Регина пообещала в ближайшее время.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram