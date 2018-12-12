«Пока я только мечтаю влезть в обтягивающие вещи»: молодая мама Регина Тодоренко скучает по фигуре до беременности

«Скучаю по худым ногам, тонкой талии и упругой попе и бедрам, которые так удачно подчеркивают леггинсы. А ведь на этом фото я уже на 5-м месяце беременности! Пока я только мечтаю о том, чтобы снова влезть в обтягивающие штанишки, все, кто усердно качал попу в спортзале, могут радоваться — время леггинсов снова пришло! Ну а пока вы разбавляете улицы города своими модными образами, я пошла худеть к лету», — заявила Регина (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).