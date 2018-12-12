«Пока я только мечтаю влезть в обтягивающие вещи»: молодая мама Регина Тодоренко скучает по фигуре до беременности

Телеведущая Регина Тодоренко едва успела выписаться из роддома, но уже мечтает как можно скорее вернуть стройность, которой могла похвастаться до беременности. Об этом на днях девушка написала в своем микроблоге.
«Скучаю по худым ногам, тонкой талии и упругой попе и бедрам, которые так удачно подчеркивают леггинсы. А ведь на этом фото я уже на 5-м месяце беременности! Пока я только мечтаю о том, чтобы снова влезть в обтягивающие штанишки, все, кто усердно качал попу в спортзале, могут радоваться — время леггинсов снова пришло! Ну а пока вы разбавляете улицы города своими модными образами, я пошла худеть к лету», — заявила Регина (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Возможно, все дело в том, что именно на лето 2019 года Тодоренко и ее муж, также новоиспеченный отец Влад Топалов запланировали пышную свадьбу. Напомним, влюбленные тайно поженились еще в конце октября, а 5 декабря Регина родила супругу сына, чье имя они пока держат в тайне.
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram