Пухлые губы и носик «картошкой»: Юлия Высоцкая показала, как выглядела в юности
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Фото: Instagram Юлии Высоцкой
46-летняя актриса Юлия Высоцкая поделилась новой архивной фотографией.
В последнее время Юлия Высоцкая все чаще публикует в своем блоге архивные фотографии. На этот раз актриса показала черно-белый снимок, на котором она запечатлена совсем юной - еще детские припухлости делают ее лицо очень милым и трогательным.
Фото и видео: Instagram/@juliavysotskayaofficial
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