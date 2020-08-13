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Пухлые губы и носик «картошкой»: Юлия Высоцкая показала, как выглядела в юности

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Юлия Высоцкая

Фото: Instagram Юлии Высоцкой

46-летняя актриса Юлия Высоцкая поделилась новой архивной фотографией.

В последнее время Юлия Высоцкая все чаще публикует в своем блоге архивные фотографии. На этот раз актриса показала черно-белый снимок, на котором она запечатлена совсем юной - еще детские припухлости делают ее лицо очень милым и трогательным.

Фото и видео: Instagram/@juliavysotskayaofficial

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