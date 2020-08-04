Юлия Высоцкая показала, как выглядела до того, как покорила Москву и Андрея Кончаловского

«Очарование молодости», «Сразу и не узнать! Всегда классно выглядите», «Ну, очень красивая. Невозможно не влюбиться», «Юная и очаровательная. А коса какая», «Какие шикарные волосы», «Вам очень хорошо с длинными волосами. Очень женственно», «Какая красивая девушка», «Вы не изменились, Юлечка», «Годы не властны», «Только волосы короче! Такая же летящая и прекрасная», «Красивая, но сейчас Красивее!!! Молодость приходит с Возрастом», — обсуждают подписчики.

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая родилась в российском городе Новочеркасске, вместе с матерью и отчимом-военным часто переезжала с места на место, семь раз сменила школу. Получив среднее образование, будущая звезда поступила в Белорусскую государственную академию искусств на актерский факультет, получила диплом в 1995 году. После она пройдет обучение в Лондонской академии музыкального и драматического искусства, поработает в Белорусском национальном театре им. Янки Купалы, дебютирует в кино, снявшись в одной из главных ролей в психологической драме «Пойти и не вернуться», и станет известной.

Замуж за режиссера Андрея Кончаловского актриса вышла в 1998 году, а познакомилась — в 1996 году на фестивале «Кинотавр». В браке у звездной пары родились дочь Маша (1999) и сын Петя (2003).