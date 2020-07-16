Прозванная «мускулистой Барби» россиянка рассказала, как обзавелась фигурой бодибилдера
Фото: Instagram julia_vins
Несмотря на то, что в России девушка популярна с 17 лет, в Великобритании ее открыли совсем недавно — ей посвятил материал онлайн-портал Mirror, который перепечатали и другие СМИ. Юлия, еще в 2013 году получившая прозвище «мускулистая Барби», начала ходить в спортзал еще подростком, потому что ей хотелось быть увереннее в себе и стать сильнее. Тогда она училась в школе и целый час проводила в автобусе, чтобы добраться до качалки, где, кстати, была единственной представительницей слабого пола, поднимающей тяжести. Позднее это увлечение переросло в настоящую страсть.
Позднее девушка поступила в юридический колледж, но проучилась там недолго — любовь к спорту взяла верх. Юля сосредоточилась на пауэрлифтинге, стала чемпионкой и мастером спорта международного уровня. «Мне было 15 лет, когда я пошла в спортзал. В те дни у меня было много свободного времени, я хотела, чтобы моя жизнь стала другой. Однако в моем городе спорт не пользовался популярностью. Несмотря на это, мама всегда поддерживала меня», — рассказала она. Сейчас Винс при весе 65 килограммов добилась нескольких весьма заметных рекордов: она поднимает 275 кг в приседе, 175 кг — из жима лежа, 205 кг — становой тяги. Чтобы поддерживать форму, Юлия тренируется 4-5 раз в неделю и придерживается строгой диеты: рацион состоит из рыбы, яиц, овощей, бобов, риса, овсянки и гречки.
В микроблоге у Винс уже миллион подписчиков, одни из них обожают своего кумира, а другие оставляют странные комментарии, в которых критикуют ее внешность. Однако девушка сказала, что не обращает на них внимания и предпочитает фокусироваться только на позитивных моментах и не расстраиваться из-за стереотипов.
Фото: Instagram julia_vins
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