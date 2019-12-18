Полные руки и неидеальный макияж: Наталья Водянова «подставила» Яну Рудковскую, показав ее фото без фейстюна
Подписчики блога Натальи Водяновой не заметили «недостатки», которые «спрятала» Яна Рудковская.
Многие знаменитости редактируют фотографии перед тем, как опубликовать их в своих блогах. И иногда такие снимки сильно отличаются от оригиналов.
Instagram Яны Рудковской
Instagram Натальи Водяновой
Стоит отметить, что подписчики блога Натальи Водяновой не заметили тех «недостатков», которые Яна Рудковская «спрятала» с помощью фейстюна.
Фото и видео: instagram
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