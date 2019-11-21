Плащ, пижама, антивозрастной макияж: 66-летняя Ирина Понаровская поделилась новым кадром с модной фотосессии

«Богиня», «Шикарная», «Как всегда неотразима», «Очень красивая женщина», «Вы прекрасны. Вы элегантны и всегда на вас хочется ровняться ... Вы шикарная женщина», «Неподражаемая. Ее высочество», «Безупречный стиль! Ирина Витальевна, как всегда шикарна», «Неземная красота», «Моя самая любимая певица», — комментируют подписчики.

Ранее Ирина публиковала другие кадры из этой фотосессии — в модной пижаме, плаще.