4 основных принципа макияжа, который сделает вас моложе

Зона под глазами нуждается в особом внимании, ведь обезвоженная тонкая кожа и мелкие морщинки первыми выдадут ваш истинный возраст и усталый вид. Идеальным вариантом будут гидрогелевые патчи под глаза, которые за 30 минут способны творить чудеса.

Если же дела с отечностью и мешками обстоят совсем плохо, тогда попробуйте инновационное средство от dr. brandt — оно создает специальную биоармирующую сетку и прекрасно подтягивает кожу, хотя его можно использовать и поверх макияжа.

Шаг 2: начинаем с глаз

В возрастном макияже для прорисовки стрелок лучше использовать мягкий карандаш вместо подводки. Подводка с жидкой текстурой будет очень грубо и графично выглядеть, а вот мягкий карандаш всегда можно растушевать в легкую дымку. Чтобы он не скатался в течение дня, его необходимо закрепить сухими тенями.