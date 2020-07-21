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Певица Слава примерила образ роковой красотки: «Не просто женщина, а дьяволица»

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Певица Слава

Фото: Instagram Славы

40-летняя Слава восхитила поклонников роскошной фотографией.

В ночь с 20 на 21 июля популярная певица Слава порадовала поклонников фотографией в ярком образе.

«Спокойной ночи», — написала она.

«Ого-го», «Шикарно», «Хороша», «Слава красотулька», «Нереальное фото», «Ну и какая же Вы хорошенькая», «Одним словом: "Вау!"», «Не просто женщина, а дьяволица», — обсуждают снимок подписчики.

Фото и видео: Instagram

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