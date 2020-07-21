Певица Слава примерила образ роковой красотки: «Не просто женщина, а дьяволица»
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Фото: Instagram Славы
40-летняя Слава восхитила поклонников роскошной фотографией.
В ночь с 20 на 21 июля популярная певица Слава порадовала поклонников фотографией в ярком образе.
«Спокойной ночи», — написала она.
«Ого-го», «Шикарно», «Хороша», «Слава красотулька», «Нереальное фото», «Ну и какая же Вы хорошенькая», «Одним словом: "Вау!"», «Не просто женщина, а дьяволица», — обсуждают снимок подписчики.
Фото и видео: Instagram
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