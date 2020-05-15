«Минус 6 кг!» Певица Слава накануне своего 40-летия избавилась от лишнего веса
Фото: Starface
Во время самоизоляции певица Слава (Анастасия Сланевская) не отказывала себе во вкусной еде и в любимых напитках. Артистка расслабилась и набрала лишние килограммы. В этом она честно призналась, показав фигуру в зажигательном танце.
Но в преддверии своего юбилея, который она отмечает 15 мая, Слава решила избавиться от лишнего веса. «Мой нормальный вес всегда был 62-64 килограмма, а в последнее время я весила 75!!!», — эмоционально рассказала она. Но к лету артистка решила прийти в форму и сбросить 12 кг. Правда, худеет она с помощью специалистов.
«Минус 6 кг. Привет всем, килограммы долой! Силы воли нет! Мои меня поддержали, и отпустили мать худеть! Гуляю, голодаю, худею!», — рассказала артистка о поддержке семьи.
В ближайшее время Слава обещала порадовать фанатов пикантным видео, в котором покажет, результаты борьбы с лишним весом.
«К лету буду красивая и стройная. Надеюсь, что скоро все массовые мероприятия опять начнутся, и мы с вами споем и станцуем», — обратилась Слава к подписчикам.
Фото и видео: Instagram, Starface, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
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