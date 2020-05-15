«Минус 6 кг!» Певица Слава накануне своего 40-летия избавилась от лишнего веса

Во время самоизоляции певица Слава (Анастасия Сланевская) не отказывала себе во вкусной еде и в любимых напитках. Артистка расслабилась и набрала лишние килограммы. В этом она честно призналась, показав фигуру в зажигательном танце.

Но в преддверии своего юбилея, который она отмечает 15 мая, Слава решила избавиться от лишнего веса. «Мой нормальный вес всегда был 62-64 килограмма, а в последнее время я весила 75!!!», — эмоционально рассказала она. Но к лету артистка решила прийти в форму и сбросить 12 кг. Правда, худеет она с помощью специалистов.