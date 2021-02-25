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Платье Меган Маркл с лимонным принтом раскупили за два дня

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Принц Гарри и Меган Маркл

Фото: Global Look Press

Платье с лимонным принтом за 3490 долларов, в котором супруга британского принца Гарри, Меган Маркл, появилось на мероприятии, почти распродано, пишет People.

Гарри и Меган выступили на диджитал-конференции Spotify Stream On conference 22 февраля. Это было их первое (виртуальное) появление с тех пор, как 14 февраля они объявили, что ждут второго ребенка. Пара рассказала о своем новом проекте Archewell Audio. На конференции также были представлены проекты Билли Айлиш, Blackpink, Джастина Бибера, Барака Обамы и многих других.

Западные средства массовой информации оценили эффектное платье от Oscar de la Renta, в котором появилась Меган. Это роскошное белое платье без рукавов, украшенное лимонами. Принц Гарри надел на мероприятие классическую белую рубашку и темно-синие брюки.

Как считают эксперты, весенние цветочные композиции иногда могут показаться скучными. Более сладкого и причудливого весеннего рисунка, подобного тому, который выбрала Маркл, достаточно, чтобы добавить весенней радости в любой образ. Лимоны и желтый цвет вызывают в воображении счастливые мысли. По словам специалистов, они ожидают, что такие платья станут более популярными в ближайшее время.

Напомним, Меган и Гарри полностью отказались от королевских полномочий и званий и перестали заниматься патронажем британских фондов.

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Фото: Global Look Press, picture-alliance.com

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