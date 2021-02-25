Платье Меган Маркл с лимонным принтом раскупили за два дня

Западные средства массовой информации оценили эффектное платье от Oscar de la Renta, в котором появилась Меган. Это роскошное белое платье без рукавов, украшенное лимонами. Принц Гарри надел на мероприятие классическую белую рубашку и темно-синие брюки.

Как считают эксперты, весенние цветочные композиции иногда могут показаться скучными. Более сладкого и причудливого весеннего рисунка, подобного тому, который выбрала Маркл, достаточно, чтобы добавить весенней радости в любой образ. Лимоны и желтый цвет вызывают в воображении счастливые мысли. По словам специалистов, они ожидают, что такие платья станут более популярными в ближайшее время.

Напомним, Меган и Гарри полностью отказались от королевских полномочий и званий и перестали заниматься патронажем британских фондов.

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