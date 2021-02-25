Платье Меган Маркл с лимонным принтом раскупили за два дня
Фото: Global Look Press
Гарри и Меган выступили на диджитал-конференции Spotify Stream On conference 22 февраля. Это было их первое (виртуальное) появление с тех пор, как 14 февраля они объявили, что ждут второго ребенка. Пара рассказала о своем новом проекте Archewell Audio. На конференции также были представлены проекты Билли Айлиш, Blackpink, Джастина Бибера, Барака Обамы и многих других.
Западные средства массовой информации оценили эффектное платье от Oscar de la Renta, в котором появилась Меган. Это роскошное белое платье без рукавов, украшенное лимонами. Принц Гарри надел на мероприятие классическую белую рубашку и темно-синие брюки.
Как считают эксперты, весенние цветочные композиции иногда могут показаться скучными. Более сладкого и причудливого весеннего рисунка, подобного тому, который выбрала Маркл, достаточно, чтобы добавить весенней радости в любой образ. Лимоны и желтый цвет вызывают в воображении счастливые мысли. По словам специалистов, они ожидают, что такие платья станут более популярными в ближайшее время.
Напомним, Меган и Гарри полностью отказались от королевских полномочий и званий и перестали заниматься патронажем британских фондов.
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Фото: Global Look Press, picture-alliance.com
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